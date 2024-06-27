نابل: أهالي عدد من مناطق معتمدية بوعرقوب يشتكون من انقطاع الماء لأكثر من شهر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>

أعرب عدد من متساكني مناطق الجلايلية وبوعلي والحارثين والمرنقية التابعة لمعتمدية بوعرقوب بولاية نابل، عن استيائهم الشديد من تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب لأكثر من شهر، مطالبين بضرورة إيجاد حل جذري للإشكال الذي يتكرر مع بداية كل صائفة منذ أكثر من 08 سنوات.

وأكد المحتجون، اليوم الخميس في تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن المعاناة اليومية لحوالي 400 عائلة بسبب انقطاع الماء الذي يتم التزود به عن طريق المجمع التنموي الفلاحي بيوب بدار شعبان الفهري، واضافوا انهم توجهوا عديد المرات إلى السلط المحلية لإيجاد حل لهذه المسألة لكن دون جدوى

وقال مجدي بن نصر من متساكني منطقة بوعلي، إن انقطاع الماء يتواصل لأكثر من شهر وهو ما يضطرهم إلى شرب واستعمال مياه غير صالحة للاستهلاك في ظل عجزهم عن جلب المياه من مناطق أخرى، مطالبا السلط المعنية بضرورة التدخل ل"حمايتهم من التهميش والإقصاء وضمان حقهم الدستوري في الماء الصالح للشراب".

وأضاف ان المعاناة التي يعيشها الأهالي تتعمق خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يعطل سير حياتهم اليومية وسط صعوبات كبيرة في قضاء حاجياتهم من شرب وتنظيف، لافتا إلى ان الحل المؤقت الذي تم الوصول إليه مع السلط المحلية والجهوية قبل عيد الأضحى وهو تمكين كل منطقة من الماء بصفة دورية، لم يتم تفعيله على أرض الواقع.



...



واعتبر صالح بوناب من متساكني منطقة بوعلي، حفر بئر خاص بالمناطق الريفية التابعة بمعتمدية بوعرقوب وإحداث جمعية مائية خاصة بهم، "الحل الوحيد لهذا الإشكال" الذي يتجدد مع بداية فصل الصيف ويتسبب في معاناة يومية للأهالي.

ومن جهتها، دعت فاطمة بن عثمان من متساكني منطقة المرنقية، الى ضرورة ربط منطقة شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، لوضع حد لمشكل الانقطاع المتكرر للماء ومجابهة هذا النقص الحاد في التزود بالماء الذي تشهده الجهة

وفي المقابل، أرجع رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل جلال الرابحي، في تصريح لصحفية (وات)، انقطاع الماء بهذه المناطق الريفية التابعة لمعتمدية بوعرقوب، إلى انسداد قنوات شبكات الهندسة الريفية، واكد انه يتم التدخل من قبل المجمع التنموي الفلاحي بيوب والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لإصلاح هذه الاعطاب، لافتا إلى أن تم مؤخرا الاضطرار لاعتماد دورة مائية، أي تمتيع كل منطقة سكنية من الماء لمدة يوم أو يومين بصفة دورية

وأكد أنه سيتم قريبا استغلال بئر من بين البئرين التابعين للمجمع الفلاحي بيوب وربطه مباشرة بخزان سيدي سعيد لتزويد المناطق المذكورة التابعة لمعتمدية بوعرقوب، لاسيما وانه تم فتح طلب العروض للانطلاق في أشغال ربط البئر التي تمتد على حوالي 4 كم، وفق قوله.