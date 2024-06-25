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إلقاء القبض على مروج مخدرات بالمكنين وحجز 8270 قرصا مخدرا بحوزته (بلاغ)

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Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 20:45 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني، بأنّه تمّ إلقاء القبض على مروج مواد مخدرة بالمكنين (ولاية المنستير)، وحجز 8270 قرصا مخدرا نوع "بركيزول" كانت بحوزته.

وأوضحت في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه على إثر توفر معلومات لدى إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية ومركز الامن الوطني بالمكنين، مفادها حيازة شخص على كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، تمّ إجراء التحريات الميدانية اللازمة والتنقل إلى مقر إقامة ذي الشبهة والقبض عليه، وذلك بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمنستير.

...

وأكدت أن النيابة العمومية أذنت بعد مراجعتها بالإحتفاظ بالمظنون فيه، من أجل "ترويج مادة مخدرة وإعداد محل لتعاطي وترويج المواد المخدرة " وأن الأبحاث متواصلة.


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