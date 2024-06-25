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يورو 2024: هدف زابيتسر المتأخر يقود النمسا للفوز 3-2 على هولندا وتصدر المجموعة الرابعة

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Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 19:24 قراءة: 0 د, 44 ث
      
منحت تسديدة صاروخية بقدم مارسيل زابيتسر اليسرى فوزا مثيرا لمنتخب النمسا 3-2 على هولندا لتتأهل الى الدور ثمن النهائي متصدرة المجموعة الرابعة لبطولة أوروبا للأمم 2024، بينما تأهل الفريق الخاسر لمرحلة خروج المغلوب اليوم الثلاثاء بصفته من أفضل أربعة فرق حلت في المركز الثالث.
وتصدرت النمسا المجموعة ولها ست نقاط، وجاءت فرنسا في المركز الثاني ولها خمس نقاط بعد تعادلها 1-1 مع بولونيا وحلت هولندا في المركز الثالث ولها أربع نقاط، بينما تذيلت بولونيا المجموعة ولها نقطة واحدة.
وتقدمت النمسا في الدقيقة السادسة عن طريق دونييل مالين الذي سجل بالخطأ في مرماه لكن كودي جاكبو أدرك التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني قبل أن يعيد رومانو شميد التقدم للنمسا بضربة رأس قبل مرور ساعة من اللعب.

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وأدرك ممفيس ديباي التعادل مجددا لهولندا في الدقيقة 75 لكن هدف زابيتسر في الدقيقة 80 ضمن الصدارة لبلاده.
وستلعب النمسا مع وصيف المجموعة السادسة، بينما تواجه فرنسا وصيف المجموعة الخامسة.


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