رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يزور المتحف العسكري الوطني بقصر الوردة بمنوبة

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم الاثنين إلى المتحف العسكري الوطني بقصر الوردة بمنوبة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لانبعاث الجيش الوطني.وتم خلال هذه الزيارة إبراز تاريخ تونس العريق في المجال العسكري حيث اطلع رئيس الدولة على عديد الوثائق والصور وعدد من المعدات العسكرية التي عرفتها تونس على مرّ التاريخ.وأهدى رئيس الجمهورية بهذه المناسبة للمتحف العسكري الوطني جملة من الصور تتعلق بتصنيع المدافع في تونس في بداية القرن السابع عشر.