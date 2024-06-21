أوكرانيا تحافظ على آمالها في بطولة أوروبا بالفوز 2-1 على سلوفاكيا

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حافظ البديل رومان يارمتشوك على آمال أوكرانيا في التأهل لدور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بهدفه قبل عشر دقائق من النهاية في الفوز 2-1 على سلوفاكيا اليوم الجمعة.

وأطلق يارمتشوك تسديدة في مرمى الحارس مارتن دوبرافكا إثر تمريرة متقنة من ميكولا شابارينكو ليحرم سلوفاكيا، التي افتتحت التسجيل، من التأهل مبكرا إلى مرحلة خروج المغلوب.

وأجرت أوكرانيا خمسة تغييرات على التشكيلة التي خسرت 3-صفر أمام رومانيا، إذ دفعت بالجناح أندريه يارمولنكو والحارس أناتولي تروبين من البداية ولعبا دورا حيويا في الفوز.

وبدأت سلوفاكيا بقوة عندما هدد لوكاس هاراسلين ويفان شرانز وديفيد هانكو مرمى تروبين مبكرا قبل أن يفتتح شرانز التسجيل في الدقيقة 17 ليحرز هدفه الثاني في البطولة بضربة رأس رائعة بعد تمريرة عرضية رائعة من هاراسلين.



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وكافحت أوكرانيا بقوة للعودة للمباراة وسدد أولكسندر تيمتشيك في القائم بعد مرور نصف ساعة من البداية.

وأدرك الفريق الأوكراني التعادل في الدقيقة 54 عندما وجد شابارينكو نفسه في مساحة وأطلق تسديدة بهدوء في الشباك بعد تمريرة عرضية من أولكسندر زينتشنكو.

ووصلت أوكرانيا الضغط طوال الشوط الثاني حتى انتزعت هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.