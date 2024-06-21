نابل: متساكنو منطقة غرداية بمعتمدية بني خيار يطالبون باستكمال تهيئة المسلك الفلاحي أولاد خليفة المعطلة أشغاله منذ أكثر من سنتين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nabeul2017.jpg width=100 align=left border=0>

أعرب عدد من متساكني منطقة غرداية بمعتمدية بني خيار من ولاية نابل عن استيائهم الشديد من وضعية المسلك الفلاحي أولاد خليفة، الذي توقفت أشغاله منذ أكثر من سنتين وما انجر عن ذلك من تراكم للأتربة والغبار بسبب وضعية الطريق المتردية

وطالب المتساكنون، في تصريحات متطابقة لصحفية (وات) بضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق التي تربطهم ببقية المناطق المجاورة والحد من المعاناة اليومية التي يعيشها مستعملو الطريق، منددين بأساليب المماطلة التي تنتهجها السلط المعنية والتي تسببت في تعطل مصالحهم نظرا لرداءة الطريق.







...



وقال عبد الرحمان بلعيد (أحد متساكني المنطقة( إن وضعية الطريق كارثية ويصعب التنقل بها سواء بالعربات أو حتى مشيا على الأقدام بسبب الغبار المتصاعد، مطالبا السلط بضرورة التدخل العاجل وإتمام ما تبقى من أشغال لتسهيل عملية التنقل.

من جهتها، تحدثت عائدة الهيشري (من متساكني المنطقة) عن المعاناة اليومية التي يعيشها الاهالي بسبب تعطل أشغال طريق أولاد خليفة لأكثر من سنتين، حيث يجدون صعوبة كبيرة في الدخول والخروج من حيهم وهو ما يعيق تنقلهم وخاصة تنقل أبنائهم إلى المدرسة بسبب انتشار الغبار في فصل الصيف والحفر عند نزول الأمطار.

وأوضح معتمد بني خيار فتحي السلامي في تصريح لصحفية "وات" أن الإدارة الجهوية للتجهيز قامت بمسح وتهيئة مسلك أولاد خليفة، الا ان المشروع لم يدرج ضمن المشاريع التشاركية التي تتم برمجتها ضمن الجلسات التشاركية التي تنعقد قبل موفى السنة ليتم تنفيذها من قبل مصالح البلدية

وأضاف أنه يمكن للمواطنين المطالبة بإتمام هذا المشروع وإتمام فرش طبقة الاسفلت، متعهدا كسلطة محلية بمراجعة الإدارة الجهوية للتجهيز لمسح الطريق وردم بعض الحفر إلى حين إيجاد حل جذري لهذا الإشكال

ويندرج مشروع تعبيد طريق أولاد خليفة وهو مسلك فلاحي يمتد على 3 كم ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020 بكلفة جملية تفوق 712 ألف دينار