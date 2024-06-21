رئيس الجمهورية يلتقي وزير الدفاع الوطني

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اعتبر رئيس الدولة قيس سعيد خلال لقائه، الخميس، بقصر قرطاج، بوزير الدفاع الوطني، عماد مميش، أن القوات المسلحة العسكرية تُعتبر مدرسة في العطاء غير المحدود من أجل الوطن لا لحمايته فحسب ولكن، أيضا، لمشاركتها الفاعلة في عديد المجالات كالصحة والفلاحة وتأمين الامتحانات الوطنية وغيرها ومعاضدتها لقوات الأمن الداخلي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.



وأكّد رئيس الجمهورية مواصلة العمل من أجل تطوير القدرات العسكرية للجيش الوطني إلى جانب مزيد الإحاطة بالعسكريين والإطارات والأعوان المدنيين بوزارة الدفاع الوطني.

