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كأس أوروبا للأمم 2024: سلوفاكيا تهزم بلجيكا وتقنية الفيديو تحرم لوكاكو من هدفين

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Publié le Lundi 17 Juin 2024 - 20:37 قراءة: 0 د, 44 ث
      
فجرت سلوفاكيا مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز 1-صفر على بلجيكا اليوم الاثنين في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة بعد ست دقائق عن طريق إيفان شرانز الذي استغل خطأ فادحا في دفاع المنتخب البلجيكي.
وكان حكم اللقاء قد ألغى هدفين للمنتخب البلجيكي، أحرزهما روميلو لوكاكو في الدقيقتين 56 و87 بعد الاستنجاد بتقنية حكم الفيديو "الفار"، حيث كان الهدف الأول مسبوقا بتسلل، فيما كان الهدف الثاني مسبوقا بمخالفة لمسة يد.
وعلى ضوء هذه النتيجة حصدت سلوفاكيا أول ثلاث نقاط لها في المجموعة الخامسة، التي شهدت في وقت سابق اليوم فوز رومانيا 3-صفر على أوكرانيا، فيما تلقت بلجيكا بذلك أول هزيمة تحت قيادة دومينيكو تيديسكو الذي تولى تدريب المنتخب في فيفري 2023، والهزيمة الأولى لبلجيكا خلال 16 مباراة.
...

وتخوض بلجيكا مباراتها الثانية في المجموعة أمام رومانيا يوم السبت المقبل بينما تلتقي سلوفاكيا مع أوكرانيا يوم الجمعة.


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