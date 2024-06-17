مدخرات تونس من العملة الصعبة تقدر ب107 ايام توريد منتصف جوان 2024

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بلغت مدخرات تونس من العملة الصعبة الى حدود 14 جوان 2024، قيمة 23،3 مليار دينار (مايعادل 107 ايام توريد) مقابل 22،7 مليار دينار (98 يوم توريد) خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وفق مؤشرات مالية اصدرها البنك المركزي التونسي مؤخرا.



ويفسر تحسن هذه المدخرات بالزيادة المسجلة على مستوى عائدات السياحة، والتي قدرت بتاريخ 10 جوان 2024، بقيمة 2،3 مليار دينار اي بارتفاع ب 7،2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، فضلا عن تطور عائدات العمل الى 3،1 مليار دينار اي بزيادة تقدر ب 3،5 بالمائة.



ويفسر تحسن هذه المدخرات بالزيادة المسجلة على مستوى عائدات السياحة، والتي قدرت بتاريخ 10 جوان 2024، بقيمة 2،3 مليار دينار اي بارتفاع ب 7،2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، فضلا عن تطور عائدات العمل الى 3،1 مليار دينار اي بزيادة تقدر ب 3،5 بالمائة.

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وعرفت خدمات الدين الخارجي بدورها ارتفاعا ملحوظا ب 91،3 بالمائة لتمر قيمتها من 3،8 مليار دينار، بتاريخ 10 جوان 2023 ،الى 7،3 مليار دينار في التاريخ ذاته من سنة 2024.



واشار البنك المركزي التونسي الى ارتفاع نسبة قائم رقاع الخزينة على المدى القصير ب 29 بالمائة ليبلغ 10،3 مليار دينار مقابل انخفاض مستوى قائم رقاع الخزينة القابلة للتنظير ب 5،9 بالمائة، اي ماقيمته 15،9 مليار دينار.