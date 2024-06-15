Euro 2024 : إنقلترا تستهل مشوارها بمواجهة صربيا غدا.. وهولندا تلتقي بولونيا

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تستهل إنقلترا مشوارها في بطولة كأس أمم أوروبا /يورو 2024/ لكرة القدم بمواجهة صربيا غدا /الأحد/ في مدينة غلزنكيرشن الألمانية ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة، التي تشهد أيضا لقاء يجمع سلوفينيا والدنمارك في مدينة شتوتغارت، كما تلتقي هولندا مع بولونيا في مدينة هامبورغ لحساب المجموعة الرابعة.



وعلى ملعب فيلتينس ارينا يسعى منتخب إنقلترا وصيف النسخة الماضية وأبرز المرشحين للتتويج بالبطولة الحالية لبداية قوية عندما يلتقي صربيا في مواجهة يتوقع أن تأتي قوية بين الطرفين.

واستعدت إنقلترا للنهائيات بخوض خمس مباريات ودية، حققت فيها الفوز مرة واحدة كما خسرت على أرضها أمام ايسلندا بهدف، وتعادلت مع مقدونيا الشمالية بهدف لمثله.



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ويعول المدرب غاريث ساوثغيت على مجموعة مميزة من الأسماء وخط هجوم قوي يقوده الرباعي جود بلينغهام لاعب ريال مدريد الإسباني، وهاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي الإنقليزي، إضافة إلى بوكايو ساكا لاعب أرسنال الانقليزي، حيث سجل اللاعبين الأربعة 114 هدفا في مختلف البطولات بالموسم الماضي.

ويعاني منتخب إنقلترا من غياب الاستقرار على صعيد خط الدفاع بسبب الإصابات، بعدما غاب قلب الدفاع هاري ماغواير لإصابته، فيما يعد لوك شو الظهير الوحيد الفعلي رغم غيابه عن ناديه والمنتخب منذ فيفري الماضي، كما عانى مدافع مانشستر سيتي بطل الدوري جون ستونز من مشاكل بدنية طوال الموسم.

ولن تكون صربيا منافسا سهلا في المواجهة المنتظرة، حيث يتميز منتخبها باستغلال الكرات الرأسية في ظل وجود ثنائي الهجوم ألكسندر ميتروفيتش الذي يعرف الكرة الإنقليزية جيدا بعدما لعب في صفوف نيوكاسل وفولهام قبل الانتقال الموسم الماضي إلى الهلال السعودي، كما يتميز المهاجم دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس الايطالي بحسن استغلال الفرص.

وفي نفس المجموعة ستكون الدنمارك بطلة نسخة 1992، مرشحة لتخطي سلوفينيا التي تشارك في البطولة للمرة الثانية بعد ظهورها الأول في العام 2000.

والتقى المنتخبان في ست مباريات سابقة فازت الدنمارك في خمس وتعادلا مرة واحدة، وستكون المواجهة السابعة بينهما على استاد إم اتش بي أرينا.

وضمن منافسات المجموعة الرابعة، تضرب هولندا موعدا مع بولونيا ، على ملعب فولكسبارك في مواجهة يتوقع أن تأتي قوية في ظل وجود مجموعة من الأسماء في صفوف المنتخبين.

وتأمل هولندا في تقديم أداء قوي خلال النسخة الحالية من البطولة في ألمانيا، بعد التأهل بسهولة على الرغم من هزيمتين أمام فرنسا في التصفيات، ويسعى المدرب رونالد كومان للتغلب على بعض المشاكل التي واجهته في رحلة الاستعداد بعد تعرض بعض اللاعبين للإصابة، حيث اضطر صانع الألعاب فرنكي دي يونغ وتون كوبماينرس ومارتن دي رون إلى الانسحاب من التشكيلة، وبالتالي أصبح المدرب يعول على جورجينيو فينالدوم ليكون عنصرا مؤثرا في الفريق، على أن يساعده في هذا الخط لاعب ليفربول الإنقليزي راين خرافنبرخ.

في المقابل، يغيب عن بولونيا هدافها روبرت ليفاندوفسكي الذي تعرض لإصابة عضلية قبل أيام، لكن المدرب ميخال بروبييرش كشف أن هداف برشلونة البالغ من العمر 35 عاما، سيكون جاهزا على الأرجح لمواجهة النمسا في الجولة الثانية.

وخلال آخر 12 مباراة جمعت بين المنتخبين نجحت هولندا في تحقيق الفوز سبع مرات، فيما كان التعادل حاضرا في خمس مواجهات.