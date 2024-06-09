البطولة الإفريقية التاسعة للكرة الحديدية - خالد بوقريبة يتوج بذهبية اختصاص الرمي بالدقة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6665610448a389.55870172_elhkjfonmpigq.jpg width=100 align=left border=0>

توج التونسي خالد بوقريبة بالميدالية الذهبية لاختصاص الرمي بالدقة ضمن منافسات البطولة الإفريقية للكرة الحديدية في دورتها التاسعة المقامة حاليا بمدينة مراكش المغربية اثر فوزه على منافسه الكاميروني في الدور النهائي يوم السبت.



وفي نفس الاختصاص، اكتفت التونسية منى الباجي بالميدالية الفضية بخسارتها في الدور النهائي امام المغربية سكينة كورار.



وفي نفس الاختصاص، اكتفت التونسية منى الباجي بالميدالية الفضية بخسارتها في الدور النهائي امام المغربية سكينة كورار.

...



ومن جهة اخرى، تاهل المنتخب التونسي للسيدات والرجال الى الدور النهائي لمسابقة الفرق. وجاء ترشح منتخب السيدات المتكون من منى الباجي وأسماء البلي وأحلام الحاج حسن واماني اللطايفي اثر فوزه في نصف النهائي على منتخب البنين بنتيجة 13-3 بينما ازاح منتخب الرجال المتالف من خالد بوقريبة ومجدي الهمامي والاسعد الماي وسفيان بن ابراهيم في نصف النهائي منتخب المغرب (2) بنفس النتيجة 13-3.

وسيواجه منتخب السيدات في النهائي المقرر اليوم الاحد منتخب المغرب (2) في حين سيلاقي منتخب الرجال في النهائي اليوم ايضا منتخب السنغال.