قابس: حلحلة العديد من مشاريع البناءات المدنية المعطّلة

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تشهد جهة قابس خلال الفترة الحالية حلحلة العديد من مشاريع البناءات المعطلة بعد أن تمت معالجة الاشكاليات التي تسببت في تعطيلها.

ووفق ما ذكره، اليوم الجمعة، مصدر مسؤول من الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان، لصحفي "وات" فإنّ ولاية قابس تشهد حاليا في المجال الصحي بناء المستشفى المحلي بمطماطة الجديدة بكلفة 17 مليون دينار، وانجاز وحدة لتصفية الدم بالمستشفى المحلي بوذرف بكلفة تناهز 1.2 مليون دينار.



كما انطلقت خلال الفترة الأخيرة أشغال بناء مقر للمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بكلفة تناهز 3.3 مليون دينار، إلى جانب استئناف أشغال مشروع بناء القرية الحرفية بالمطوية بكلفة تناهز 1.3 مليون دينار، وتواصل أشغال انجاز فضاء نموذجي للأسرة بالمطوية بكلفة تقارب 2.7 مليون دينار، وفق نفس المصدر.



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من جهة أخرى، أوشكت أشغال بناء المدرسة الاعدادية بالزراوة الجديدة من معتمدية مطماطة الجديدة التي تناهز كلفتها 3.7 مليون دينار على الانتهاء، كما يجري حاليا تسجيل الصفقة الخاصة ببناء القسط الأول من قصر المالية بقابس بكلفة تبلغ حوالي 11 مليون دينار، مقابل استكمال مشروع بناء محطة النقل البري الجديدة بقابس بكلفة تقارب 4 ملايين دينار في انتظار الربط بمختلف الشبكات ليصبح جاهزا للاستغلال.