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باجة: 244 حاجّا وحاجّة بالجهة يغادرون نحو البقاع المقدّسة عبر مطار تونس قرطاج الدولي

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Publié le Jeudi 30 Mai 2024 - 14:25 قراءة: 0 د, 39 ث
      
غادر 244 حاجّا وحاجّة من ولاية باجة، أمس الأربعاء، نحو المدينة المنورة بالبقاع المقدّسة انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، المدير الجهوي للشؤون الدينية بباجة خالد العرابي.

وأشار العرابي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إجمالي 259 شخصا تقدموا بولاية باجة لأداء فريضة الحج إلّا أنّ عددا منهم لم تتوفر فيه الشروط الصحية المطلوبة للسفر الى البقاع المقدسة، ليستقر عدد حجيج ولاية باجة في حدود 244 حاجّا وحاجّة.

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وأشار إلى أن حجيج الجهة قد انتفعوا منذ جانفي المنقضي بعدد كبير من الدروس الدينية والتوعوية حول مناسك الحج بكل معتمديات الولاية، وتلقوا التأطير اللازم دينيا وصحيّا، إضافة إلى تنظيم يوم جهوي للحجيج لفائدتهم، مؤكدا أنّ الاطار الديني بباجة سيواصل متابعته وتاطيره لحجيج الجهة خلال فترة بقائهم في البقاع المقدّسة، أي طيلة 32 يوما.


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