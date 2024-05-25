بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة - ميدالية فضية جديدة لوليد كتيلة في سباق 800 متر كراسي

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احرز التونسي وليد كتيلة الميدالية الفضية لسباق 800 متر كراسي (فئة تي 34) صباح السبت ضمن منافسات اليوم التاسع لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاعاقة الجارية حاليا بمدينة كوبي اليابانية.



وحقق كتيلة توقيتا قدره 1دق و36ث و64 جزء بالمائة خلف الصيني وانغ يانغ صاحب المديالية الذهبية بزمن 1دق و36ث و50 جزء بالمائة. وعادت الميدالية البرونزية للصيني الاخر غونغ وينهاو (1دق و42ق و81 جزء بالمائة).

وهي الميدالية الثالثة لوليد كتيلة في هذا المونديال بعد ذهبية سباق 100 متر كراسي (فئة تي 34) وفضية سباق 400 متر كراسي (فئة تي 34).



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وبهذا التتويج الجديد، ارتفع رصيد تونس إلى 16 ميدالية موزعة بين 3 ذهبية عن طريق وليد كتيلة في سباق 100 متر كراسي (فئة تي 34) وياسين قنيشي في دفع الجلة (فئة اف 36) وروعة التليلي في دفع الجلة (فئة اف 41) و6 فضية بواسطة محمد نضال الخليفي في سباق 800 متر كراسي (فئة تي 53) ووليد كتيلة في سباق 400 متر كراسي (فئة تي 34) ومروى براهمي في رمي الصولجان (فئة اف 32) ورؤي الجبابلي في سباق 1500 متر (فئة تي 13) وروعة التليلي في رمي القرص (فئة اف 41) ومحمد نضال الخليفي في سباق 800م على الكراسي (فئة تي53) و7 برونزية عبر كل من نضال الخليفي في سباقي 400 متر (فئة تي 53) و100م كراسي (فئة تي 53) وسمية بوسعيد في سباق 1500 متر (فئة تي 13) وأحمد بن مصلح في دفع الجلة (فئة اف 37) وامان الله التيساوي في سباق 400 متر (فئة تي 37) ومروى البراهمي في دفع الجلة (فئة أف 32 ) ورؤي الجبابلي في سباق 400 متر (ت12).

وللتذكير، تشارك تونس في هذه البطولة العالمية ب16 رياضيا ورياضية هم روعة التليلي ووليد كتيلة ورجاء الجبالي ورؤي الجبابلي وسمية بوسعيد وأحمد بن مصلح ويسرى بن جمعة وياسين الڨنيشي ونورهان بالحاج سالم وبشير عقوبي وجيهان عزّيز وآمان الله التيساوي وسعيدة النايلي ومحمد نضال الخليفي وسمر بن كعلاب ومروى البراهمي.