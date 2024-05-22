بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة: برونزية لمحمد نضال الخليفي في سباق 100 متر كراسي (فئة تي 53)

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أحرز التونسي محمد نضال الخليفي اليوم الأربعاء ميدالية برونزية جديدة في سباق 100 متر كراسي (فئة تي 53) ضمن منافسات اليوم السادس لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاعاقة الجارية حاليا بمدينة كوبي اليابانية.





وحقق الخليفي زمنا قدره 15ث و23 جزء بالمائة خلف السعودي عبد الرحمان القريشي الذي توج بالميدالية الذهبية بزمن قدره 14ث و87 فيما الت الميدالية الفضية الى البرازيلي فرنانديز دا سيلفا ب15ث و05.



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وكانت منافسات اليوم السادس شهدت كذلك اليوم فوز التونسية روعة التليلي بالميدالية الفضية لمسابقة رمي القرص (فئة اف 41) برمية بلغت 34 متر فاصل 94 . كما تحصلت مروى البراهمي على برونزية دفع الجلة )فئة أف 32( شانها شان العداء امان الله التيساوي في سباق 400 متر (فئة تي 37) بتوقيت قدره 51ث و32 جزء بالمائة.



وبذلك، رفعت العناصر الوطنية المشاركة في البطولة العالمية رصيدها الى حد الان الى 13 ميدالية موزعة بين 3 ذهبية عن طريق وليد كتيلة في سباق 100 متر كراسي (فئة تي 34) وياسين قنيشي في دفع الجلة (فئة اف 36) وروعة التليلي في دفع الجلة (فئة اف 41) و4 فضية بواسطة وليد كتيلة في سباق 400 متر كراسي (فئة تي 34) ومروى براهمي في رمي الصولجان (فئة اف 32) ورؤي الجبابلي في سباق 1500 متر (فئة تي 13) وروعة التليلي في رمي القرص (فئة اف 41) و6 برونزية عن طريق نضال الخليفي في سباق 400 متر (فئة تي 53) وسمية بوسعيد في سباق 1500 متر (فئة تي 13) وأحمد بن مصلح في دفع الجلة (فئة اف 37) وامان الله التيساوي في سباق 400 متر (فئة تي 37) ومروى البراهمي في دفع الجلة (فئة أف 32 ) ومحمد نضال الخليفي في سباق 100 متر كراسي (فئة تي 53) .



وللاشارة، تشارك في هذه البطولة العالمية ب16 رياضيا ورياضية هم روعة التليلي ووليد كتيلة ورجاء الجبالي ورؤي الجبابلي وسمية بوسعيد وأحمد بن مصلح ويسرى بن جمعة وياسين الڨنيشي ونورهان بالحاج سالم وبشير عقوبي وجيهان عزّيز وآمان الله التيساوي وسعيدة النايلي ومحمد نضال الخليفي وسمر بن كعلاب ومروى البراهمي.