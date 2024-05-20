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المنتخب التونسي للكرة الحديدية الحرة يشارك في بطولة افريقيا بمراكش من 6 الى 9 جوان المقبل

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Publié le Lundi 20 Mai 2024 - 19:19 قراءة: 0 د, 30 ث
      
افادت الجامعة التونسية للكرة الحديدية اليوم الاثنين بان المنتخب الوطني التونسي للكرة الحديدية الحرة للأكابر والكبريات سيشارك في البطولة الافريقية التي ستحتضنها مدينة مراكش المغربية من 6 الى 9 جوان المقبل.

واشارت الجامعة الى أنّه تمّ استدعاء 4 لاعبين و4 لاعبات من طرف المدرب الوطني معمر الشيحاوي للمشاركة في هذا الحدث الرياضي القارّي وهم:

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في الأكابر:
محمد خالد بوقريبة :محترف بفرنسا
مجدي الهمامي :الاتحاد الرياضي القرطاجني
الأسعد الماي: الاتحاد الرياضي القرطاجني
سفيان بن إبراهيم: نادي الدلفين الذهبي المنستير

في الكبريات
منى الباجي: محترفة بفرنسا
أسماء البلي: محترفة بفرنسا
أحلام الحاج حسن: نادي مستشفى سهلول سوسة
اماني الطايفي: الجمعية النسائية بمدنين


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