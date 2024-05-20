المنتخب التونسي للكرة الحديدية الحرة يشارك في بطولة افريقيا بمراكش من 6 الى 9 جوان المقبل

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افادت الجامعة التونسية للكرة الحديدية اليوم الاثنين بان المنتخب الوطني التونسي للكرة الحديدية الحرة للأكابر والكبريات سيشارك في البطولة الافريقية التي ستحتضنها مدينة مراكش المغربية من 6 الى 9 جوان المقبل.



واشارت الجامعة الى أنّه تمّ استدعاء 4 لاعبين و4 لاعبات من طرف المدرب الوطني معمر الشيحاوي للمشاركة في هذا الحدث الرياضي القارّي وهم:





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في الأكابر:

محمد خالد بوقريبة :محترف بفرنسا

مجدي الهمامي :الاتحاد الرياضي القرطاجني

الأسعد الماي: الاتحاد الرياضي القرطاجني

سفيان بن إبراهيم: نادي الدلفين الذهبي المنستير



في الكبريات

منى الباجي: محترفة بفرنسا

أسماء البلي: محترفة بفرنسا

أحلام الحاج حسن: نادي مستشفى سهلول سوسة

اماني الطايفي: الجمعية النسائية بمدنين