المنتخب التونسي للكرة الحديدية الحرة يشارك في بطولة افريقيا بمراكش من 6 الى 9 جوان المقبل

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افادت الجامعة التونسية للكرة الحديدية اليوم الاثنين بان المنتخب الوطني التونسي للكرة الحديدية الحرة للأكابر والكبريات سيشارك في البطولة الافريقية التي ستحتضنها مدينة مراكش المغربية من 6 الى 9 جوان المقبل.
واشارت الجامعة الى أنّه تمّ استدعاء 4 لاعبين و4 لاعبات من طرف المدرب الوطني معمر الشيحاوي للمشاركة في هذا الحدث الرياضي القارّي وهم:
واشارت الجامعة الى أنّه تمّ استدعاء 4 لاعبين و4 لاعبات من طرف المدرب الوطني معمر الشيحاوي للمشاركة في هذا الحدث الرياضي القارّي وهم:
في الأكابر:
محمد خالد بوقريبة :محترف بفرنسا
مجدي الهمامي :الاتحاد الرياضي القرطاجني
الأسعد الماي: الاتحاد الرياضي القرطاجني
سفيان بن إبراهيم: نادي الدلفين الذهبي المنستير
في الكبريات
منى الباجي: محترفة بفرنسا
أسماء البلي: محترفة بفرنسا
أحلام الحاج حسن: نادي مستشفى سهلول سوسة
اماني الطايفي: الجمعية النسائية بمدنين
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