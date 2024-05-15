ثنائية هالاند تضع سيتي على مقربة من لقب البطولة الانقليزية

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وضعت ثنائية إرلينغ هالاند مانشستر سيتي على مسافة قريبة من لقب البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي في إنجاز لا سابق له بعد فوزه على مضيفه توتنهام هوتسبير 2-صفر اليوم الثلاثاء.

وسجل المهاجم النرويجي الهدف الأول لفريقه في بداية الشوط الثاني وهدأ أعصاب جماهير سيتي في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سجل الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء محرزا هدفه 27 في البطولة هذا الموسم.

وفشل سيتي في الحصول على أي نقطة أو تسجيل أي هدف في أول أربع زيارات له في البريميرليغ لملعب توتنهام الجديد لكنه أنهى هذا النحس في الوقت المناسب لإسعاد جماهيره.

ويملك سيتي بقيادة بيب غوارديولا 88 نقطة مقابل 86 لأرسنال وسيضمن كتابة التاريخ إذا فاز على أرضه أمام وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل في الوقت الذي يستضيف فيه أرسنال منافسه إيفرتون.