فوز ألكاراز وشيانتيك في بطولة إنديان ويلز للتنس

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تأهل حامل اللقب الإسباني كارلوس ألكاراز للدور الرابع في بطولة إنديان ويلز للتنس للأساتذة الليلة الماضية بعد الفوز 6-2 و6-3 على الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم.



وصعد المصنف الثالث الإيطالي يانيك سينر للدور الرابع أيضا بالفوز على الألماني يان-لينارد شتروف 6-3 و6-4 بينما فاز المصنف 11 اليوناني ستيفانوس تيتيباس على الأمريكي فرنسيس تيافو 6-3 و6-3.

وفي منافسة السيدات فازت المصنفة الأولى عالميا البولندية إيغا شيانتيك على التشيكية ليندا نوسكوفا 6-4 و6-صفر.



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وقال ألكاراز (20 عاما) الذي سيواجه المجري فابيان ماروتسان في الدور المقبل إن أحد العناصر الرئيسية في مسيرة الدفاع عن اللقب بالنسبة له هو عدم التفكير في لقب الموسم الماضي.

وأضاف البطل "أعتقد أن أول شيء يتعين عليك القيام به إذا أردت الدفاع عن اللقب هو أن تنسى أنك فزت باللقب في العام الماضي. الأمر يتعلق بأن تكون نفسك وأن تكون جاهزا بنسبة 100 في المئة في كل يوم إن أردت تحقيق نتائج جيدة هنا ".

وقال ألكاراز أيضا إن إصابته في الكاحل التي اضطرته للانسحاب من بطولة ريو المفتوحة الشهر الماضي لم تسبب له أي متاعب خلال مبارياته.

وأردف قوله "لن أقول إنني نسيتها لكني نسيتها خلال المباريات. نسيتها تماما. أنا أتحرك بكل سلاسة. لا أفكر في الكاحل خلال المباريات وخلال التدريب. لكني أفكر فيه خارج الملعب بالطبع لأنه لابد لي من الاهتمام به ".