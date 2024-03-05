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إطلاق مشروع " السوق الالكتروني للمدينة" ياسمين الحمامات للتسويق للصناعات التقليدية التونسية عبر العالم

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Publié le Mardi 05 Mars 2024 - 13:31 قراءة: 1 د, 15 ث
      
اعلنت مؤسسة "المدينة" ياسمين الحمامات اليوم الثلاثاء إطلاق مشروع السوق الالكتروني "سوق المدينة " بالاشتراك مع شركة "ايلكوم "الناشئة.

وقالت مؤسسة "المدينة" في بلاغ ان هذه المبادرة التي اطلقتها في إطار تفعيل دورها المجتمعي في دعم المشاريع الشبابية المبتكرة ستمكن الحرفيين في مجال الصناعات التقليدية بالجهة من التعريف بمنتوجاتهم و تسويقها على المستويين المحلي و الدولي.

...

واضافت انها تهدف الى تحفيز الباعثين الشبان على الاستثمار في أفكار تكنولوجية رائدة لتطوير آليات تسويق قطاع الصناعات التقليدية.

واعربت " المدينة" عن التزام ياسمين الحمامات بتحفيز الحرفيين والمحافظة على التراث الثقافي و الحضاري لتونس من خلال دعم هذه المنصة التسويقية لشركة "اليكوم" الناشطة في قطاع التجارة الإلكترونية وفي مجال الإقتصاد الاجتماعي التضامني بهدف تطوير التسويق للمنتوج التقليدي لتجار المدينة في كل مكان في العالم.

و أكد مدير عام" المدينة" وفق ذات البلاغ أن توفير منصة إلكترونية لتسويق إبتكارات حرفيي الجهة يهدف إلى تفعيل دور المؤسسة في دعم المشاريع الشبابية الناشئة و إلى مساعدة تجار المدينة على تسويق منتوجاتهم إلكترونيا .

ويعرض "سوق المدينة" الإلكتروني عبر الإنترنت مجموعة متنوعة من المنتوجات التقليدية في مجال الأعمال الفنية والديكور و الأزياء و المصوغ وغيرها مع التركيز على خصوصيات الحرفيين في المدينة ياسمين الحمامات.

و ستمكن هذه السوق الإلكترونية الحرفاء من التعرف على أفضل المنتوجات التقليدية التونسية و إقتنائها بأسعار تفاضلية هامة في كل ارجاء العالم .

ودعت المدينة في نفس البلاغ كل الحرفين و المهتمين بالصناعات التقليدية إلى زيارة السوق الإلكترونية للمدينة ياسمين الحمامات على العنوان www.ileycom.com والانضمام إليها بهدف المساهمة في التسويق للموروث التقليدي التونسي عالميا و المحافظة على تراث تونس الحضاري و حمايته من الإندثار.


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