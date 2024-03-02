مؤسسة "فداء" تكرم عائلات شهداء الأمن والجيش في "ملحمة" 7 مارس ببنقردان

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نظمت مؤسسة "فداء"، اليوم السبت، تظاهرة كرمت خلالها عائلات شهداء "ملحمة" 7 مارس 2016 ببنقردان، التي دحرت فيها قوات الأمن والجيش الوطنيين هجوما إرهابيا واسعا على المدينة كان يهدف إلى السيطرة عليها.



ووقع إحداث مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وفق المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022.





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وجرى خلال هذه التظاهرة، المقامة بمقر مؤسسة "فداء"، تكريم عائلات الشهداء عبد الكريم الجريء وبولعراس الرداوي وحسين المنصوري ورمزي الزرلي وعبد الباسط المرلي وعبد العاطي عبد الكبير وعبد السلام السعفي ومحمد عفيف ومهدي الشملاني وعماد مصاورة وسفيان حمد ومحمد ياسين السلطاني وغيث قطيف.



وقال رئيس المؤسسة، أحمد جعفر، إن المغزى من إحياء أحداث بن قردان يكمن في بث رسالة معنوية بالأساس، إذ يجب أن تتوارث الأجيال المتعاقبة فكرة شاملة عن هذه "الملحمة" وأن يدركوا حقائق ما حدث خلال تلك الفترة وأهمية تضحيات الشهداء من القوات الحاملة للسلاح التي فدت بدمائها وأرواحها استقلال تونس وعزتها ومناعتها.

كما أوضح جعفر أن البرامج المتعلقة بالإحاطة بعائلات شهداء الثورة من الأمنيين والعسكريين بلغت مراحل التنفيذ، وذلك إثر عدد من الاجتماعات مع الوزارات المعنية، رغم أن مدة عمل المؤسسة كانت قصيرة، وفق تعبيره.

وبين أن الإحاطة بعائلات الشهداء من المؤسستين الأمنية والعسكرية لا تقتصر على الجانب المادي وإنما تركز أيضا على الجانب المعنوي.

وأفاد بأن وزارة التربية كانت أصدرت منشورا يحث المربين على إحياء بطولات أحداث بن قردان، إلى جانب منشور لوزارة الثقافة لتنظيم أنشطة تتعلق بهذه الذكرى، إضافة إلى الاتفاق مع مؤسسة التلفزة التونسية على إصدار وثائقي يخلد هذه الذكرى الملحمية.

وقال " نجتهد عبر العلاقة القائمة مع هياكل الدولة لتذليل الصعوبات التي تعترض عائلات الشهداء"، مشيرا الى الانطلاق في تقديم منح لأبناء الشهداء، من تلاميذ وطلبة مع الإحاطة بهم في مسارهم الدراسي، فضلا عن وضع إطار قانوني سمح باستخراج بطاقات ذكية في شراكة مع البريد التونسي للانتفاع بالخدمات المقدمة لعائلات شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية.

وأضاف أن المؤسسة تعمل على تكريس ما جاء بالفصل 18 من المرسوم الذي أحدثها، عبر إعادة بناء المسار المهني للشهيد الذي يجب أن يتواصل وكأنه يزاول عمله.

وأبرز أن اجتماعات ممثلي مؤسسة "فداء" مع الصناديق الاجتماعية ووزارة المالية أتى أُكله، من خلال انتفاع عدد كبير من عائلات الشهداء والجرحى بالخدمات المسداة لهم.

وذكر بعمل المؤسسة على تمكين عدد من عائلات شهداء القوات الحاملة للسلاح من السكن الاجتماعي، إضافة إلى النجاح في انتفاع 10 أرامل للشهداء بتوقيت عمل خاص بهن يمكنهن من الإحاطة بأبنائهن، والشروع في صرف المنح المدرسية لـ 113 تلميذا وطالبا من أبناء شهداء وجرحى المؤسستين الأمنية والعسكرية، في انتظار استكمال النظر في 55 ملفا في نفس الإطار.

وتتولى مؤسسة "فداء"، وفق المرسوم عدد 20 لسنة 2022، بالخصوص الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وبالتشريع الجاري به العمل.

وتعمل المؤسسة على مساعدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والاجتماعية والتعليمية.

وينص الفصل 5 من نفس المرسوم على أن مؤسسة فداء " تضع قاعدة بيانات تتعلق بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتحيينها".

كما تعمل على حفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم من خلال برامج وتظاهرات يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتشارك "فداء" في عضوية مختلف اللجان الوطنية والوزارية ذات العلاقة بمشمولات المؤسسة مع إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تُعرض عليها.