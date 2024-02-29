القصرين: تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من مناطق الجهة وتساقط الثلوج بتالة محلّ استبشار المواطنين والفلاحين

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سجلت ولاية القصرين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار تراوحت بين 1 و 10 مليمترات مع تساقط الثلوج بمعتمدية تالة، ما خلّف أثرا إيجابيا في نفوس المواطنين والفلاحين بعد طول انتظار، خاصة وأن أمطار مارس تبشر، وفق تعبير عدد منهم، بكل خير باعتبارها تغذي المائدة المائية وتنعش التربة.



وبلغت كميات الأمطار المسجّلة مليمترا واحدا في معتمدية القصرين الشمالية، و1.5 مم بمعتمديتي القصرين الجنوبية وجدليان، وسجلت معتمدية تالة 10 مم مع سنتيمتر واحد من الثلوج، ومعتمدية فوسانة 3 مم ومعتمدية العيون 4 مم، بينما لم تسجل معتمديات الشمال والجنوب على غرار سبيبة وسبيطلة وفريانة وماجل بلعباس وحاسي الفريد أية تساقطات.





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وفي سياق متّصل، أكد معتمد تالة، جوهر الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اللجنة المحلية لتفادي الكوارث الطبيعية ومجابهتها وتنظيم النجدة، في حالة تأهب تام للتدخل عند الإقتضاء في ظل التقلبات المناخية الحالية.



وأكّد أنّه تمّ تسخير كافة المعدات والتجهيزات والوسائل ووضعها على ذمة اللجنة، مع الانطلاق في توزيع دفعة من المساعدات الاجتماعية الخاصة بمجابهة موجة البرد لفائدة عدد من العائلات محدودة الدخل والمحتاجة منها حوالي 70 مساعدة اجتماعية وُزعت مؤخرا على مستحقيها القاطنين خاصة في سفوح الجبال وبالمناطق الريفية النائية.