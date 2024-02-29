Babnet

القصرين: تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من مناطق الجهة وتساقط الثلوج بتالة محلّ استبشار المواطنين والفلاحين

<img src=http://www.babnet.net/images/9/thala-pano.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 29 Février 2024 - 12:31 قراءة: 0 د, 56 ث
      
سجلت ولاية القصرين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار تراوحت بين 1 و 10 مليمترات مع تساقط الثلوج بمعتمدية تالة، ما خلّف أثرا إيجابيا في نفوس المواطنين والفلاحين بعد طول انتظار، خاصة وأن أمطار مارس تبشر، وفق تعبير عدد منهم، بكل خير باعتبارها تغذي المائدة المائية وتنعش التربة.

وبلغت كميات الأمطار المسجّلة مليمترا واحدا في معتمدية القصرين الشمالية، و1.5 مم بمعتمديتي القصرين الجنوبية وجدليان، وسجلت معتمدية تالة 10 مم مع سنتيمتر واحد من الثلوج، ومعتمدية فوسانة 3 مم ومعتمدية العيون 4 مم، بينما لم تسجل معتمديات الشمال والجنوب على غرار سبيبة وسبيطلة وفريانة وماجل بلعباس وحاسي الفريد أية تساقطات.

...

وفي سياق متّصل، أكد معتمد تالة، جوهر الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اللجنة المحلية لتفادي الكوارث الطبيعية ومجابهتها وتنظيم النجدة، في حالة تأهب تام للتدخل عند الإقتضاء في ظل التقلبات المناخية الحالية.

وأكّد أنّه تمّ تسخير كافة المعدات والتجهيزات والوسائل ووضعها على ذمة اللجنة، مع الانطلاق في توزيع دفعة من المساعدات الاجتماعية الخاصة بمجابهة موجة البرد لفائدة عدد من العائلات محدودة الدخل والمحتاجة منها حوالي 70 مساعدة اجتماعية وُزعت مؤخرا على مستحقيها القاطنين خاصة في سفوح الجبال وبالمناطق الريفية النائية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283118


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
All Radio in One    
*.*.*