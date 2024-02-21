قابس : وزير الشباب والرياضةبفتتح دار الشباب بالمطوية ويعاين تقدم أشغال قاعة الرياضات الجماعية بالحامة

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قام وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، في اليوم الثاني من زيارته الى ولاية قابس، بافتتاح دار الشباب بالمطوية المدرجة ضمن المؤسسات الشبابية من الجيل الثاني، وذلك بحضور الممثلة المقيمة المساعدة ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي أوجينا سونق.



وقد تمت اعادة تهيئة هذه المؤسسة الشبابية ضمن تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة وبرنامج الأمم المتحدة الذي مول هذا المشروع باعتمادات ناهزت 01 مليون دينار.





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وقد تضمن هذا المشروع تهيئة كامل الفضاء الداخلي لدار الشباب بالمطوية وتجهيز هذه الدار بكل المستلزمات التي تحتاجها تلفزة وراديو الواب وقاعات الموسيقى والألعاب الالكترونية والرقص والرياضة والفضاء المتعدد الاختصاصات.



وكان دقيش قد تابع قبل ذلك بمدينة الحامة تقدم مشروع بناء قاعة الرياضات الجماعية وهو مشروع مندرج في نطاق برامج وزارة الشباب والرياضة باعتمادات تبلغ 3.4 مليون دينار وقد بلغت نسبة تقدم أشغاله 80 بالمائة.



كما تابع وزير الشباب والرياضة سير النشاط بدار الشباب محمد على بالحامة وعاين عن قرب وضعية الملعب البلدي بهذه المدينة والنقائص الموجودة فيه.

من جهة أخرى، اوضح وزير الشباب والرياضة خلال زيارة ميدانية قام بها عشية أمس الى مركز التربصات والاصطياف والتخييم بالزارات المعطلة اشغاله أنه سيتم تدارس توفير فارق الصفقة بما يساعد على استكمال انجاز هذا المشروع الذي سيمثل قطبا شبابيا وثقافيا وسياحيا وتنمويا بالجهة.



ويتضمن هذا المشروع اقامة تستوعب 50 سريرا ومطبخا ومطعما وقاعة للنشاط بمساحة 70 م2 ومقهى وقاعة تلفاز ووحدتين للتخييم.