مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون وثلاثة مشاريع أوامر ذات صبغة صحية واجتماعية

صادق مجلس الوزراء صباح اليوم السبت، بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني على مشروع قانون و3 مشاريع أوامر ذات صبغة صحية واجتماعية.



وبحسب بيان صادر مساء اليوم السبت عن رئاسة الحكومة ، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المتصل بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.





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كما صادق المجلس على مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 318 لسنة 2001 المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.



ووافق على مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المتصل بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز، وتراتيب إيداعه لدى أسرة تكفل، وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند.



ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع أمر يتعلق بإحداث مركز اجتماعي وتربوي لإيواء وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بصفاقس وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وتراتيب سيره.



ولدى افتتاحه مجلس الوزراء، شدد رئيس الحكومة على روح المبادرة والعمل الجماعي الناجع صلب الفريق الحكومي، مذكّرا بما أكد عليه رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة إلى قصر الحكومة بالقصبة، من ضرورة تكثيف العمل ومضاعفة الجهود على مستوى مختلف الهياكل والمرافق العمومية، لمصلحة تونس لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، ولإعلاء الراية الوطنية في الداخل والخارج على جميع الأصعدة، وفق البيان.

