المدير التنفيذي للمكتب الممثل لتونس بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير يؤكد مواصلة مساندة المنوال التنموي لتونس

أكد المدير التنفيذي للمكتب الممثل لتونس بالبنك الدولي للانشاء والتعمير، سيد طوكير شاه، على مواصلة مساندة المنوال التنموي لتونس باعتبار عراقة علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات، لا سيما، الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي ودعم الشبكة الوطنية للكهرباء.



وأفاد شاه، خلال لقائه، الثلاثاء، بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، في إطار زيارة عمل يؤديها إلى تونس من 5 وحتّى 9 فيفري 2024، أن موقع تونس المتميز والقريب من القارة الأوروبية سيمكنها من الإشعاع على المستوى الافريقي في مجال الطاقات المتجددة وذلك من خلال تعزيز التبادل الكهربائي في إطار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا.





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وتطرّق الجانبان خلال اللقاء إلى آفاق التعاون بين الوزارة و مجموعة البنك في مختلف القطاعات الراجعة وخصوصا الطاقات المتجددة إلى جانب تمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا.



كما مثل اللقاء فرصة تم التعرض خلالها إلى أهم مجالات التعاون بين الجانبين في المرحلة القادمة من بينها التقدم على مستوى برنامج الإنتقال الطاقي وتحسين القدرة على مجابهة تأثيرات التغيّرات المناخية وجعل قطاع الطاقة أكثر جذبا للاستثمارات الخارجية.



ونوهت وزير الصناعة والمناجم والطاقة بأهمية دعم مجموعة البنك الدولي لتونس منذ عقود داعية إلى ضرورة مساندة المؤسسات الصناعية للانخراط في المنظومة البيئية للقطاع الصناعي والتخفيض من انبعاث الكربون هذا اضافة إلى توسيع مجالات التعاون في قطاعات الصناعات الغذائية ومكونات الطائرات.



وأفادت الثابت أن تونس تعول على خبرات البنك لتقديم المساندة الفنية لقطاعات الصناعة والطاقة والطاقات المتجددة.



وحضر اللقاء، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة، كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، والممثل المقيم للبنك بتونس، الكسندر اروبيو، وممثلة تونس بالبنك الدولي، لمياء بن ميم، وعدد من الاطارات العليا للوزارة.