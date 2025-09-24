وزارة الصناعة: محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بولاية توزر سجلت تقدما في الأشغال بنسبة 75 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d3858ed50787.98251577_enqghflomkpij.jpg width=100 align=left border=0>

كشفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ان أشغال تركيز محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بولاية توزر، المنجز من قبل شركتي "سكاتاك" و"أيوليس"، بلغت 75 بالمائة.



وزار المشروع، وفد ضم رئيسة ديوان وزيرة الصناعة عفاف شاشي الطياري وسفير اليابان بتونس أوسوغا تاكاشي ونائبة رئيس مؤسسة" سكاتاك" النرويجية المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة آن ماري للجورد والمدير التنفيذي لمؤسسة " أيوليس " التابعة لمجمع تويوتا الياباني تيسايو هيراتا وعدد من مسؤولي الوزارة الوزارة والمسؤولين الجهويين.

