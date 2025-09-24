Babnet   Latest update 06:43 Tunis

وزارة الصناعة: محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بولاية توزر سجلت تقدما في الأشغال بنسبة 75 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d3858ed50787.98251577_enqghflomkpij.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 24 Septembre 2025
      
كشفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ان أشغال تركيز محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بولاية توزر، المنجز من قبل شركتي "سكاتاك" و"أيوليس"، بلغت 75 بالمائة.

وزار المشروع، وفد ضم رئيسة ديوان وزيرة الصناعة عفاف شاشي الطياري وسفير اليابان بتونس أوسوغا تاكاشي ونائبة رئيس مؤسسة" سكاتاك" النرويجية المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة آن ماري للجورد والمدير التنفيذي لمؤسسة " أيوليس " التابعة لمجمع تويوتا الياباني تيسايو هيراتا وعدد من مسؤولي الوزارة الوزارة والمسؤولين الجهويين.



وتم التأكيد خلال هذه الزيارة، التي تهدف الى الاطلاع عن قرب على مدى تقدم أشغال هذا المشروع الممول باستثمارات تناهز 135 مليون دينار وبقدرة إنتاج 50 ميغاواط ، على ضرورة الانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة.
وأبرزت عفاف شاشي الطياري دعم مصالح الوزارة لإنجاح المشروع الذي يندرج في إطار الجولة الاولى من المشاريع في نظام اللزمات بخمسة ولايات ( توزر ، تطاوين، القيروان ، قفصة وسيدي بوزيد) مشيدة بالجهود المبذولة لإنجازه وفقا للرزنامة المحددة.


