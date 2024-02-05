بوعسكر : المصادقة على قرارات فوز 779 مترشحا في الدور الثاني من المحليات

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخبات فاروق بوعسكر، مساء اليوم الإثنين، إن مجلس الهيئة صادق على فوز 779 مترشحا في الدور الثاني من الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأحد، مؤكدا أن نسبة الإقبال العامة النهائية بلغت 12.53 بالمائة.



وأضاف بوعسكر، في ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، أن الفائزين هم 72 امرأة و707 رجال.





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وأفاد بوعسكر بأن مجلس الهيئة صادق أيضا على إلغاء أصوات فاز بها مترشحان إثنان بسبب ارتكاب مخالفات وجرائم انتخابية، تتمثل في تقديم عطايا مالية وأموال للناخبين (الدائرة الانتخابية منزل شاكر بصفاقس) في الحالة الأولى، وتقديم معطيات مغلوطة (التمتع بجنسية ثانية) في الحالة الثانية لمترشح عن الدائرة الانتخابية طوزة بقصيبة المديوني التابعة لولاية المنستير.

