الملعب التونسي يتعاقد مع النيجري يوسوف اومارو الى غاية جوان 2025

اعلن الملعب التونسي امس الاربعاء عن تعاقده مع متوسط ميدان الترجي الرياضي النيجري يوسوف اومارو الى غاية جوان 2025.

كما افاد النادي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك انه تم التعاقد في اخر ساعات "المركاتو" مع متوسط الميدان فراس الصفاقسي لمدة خمسة مواسم وفي المقابل تمت اعارة المدافع منير الجلاصي الى نجم المتلوي حتى نهاية الموسم.

وكان الملعب التونسي ضم الى صفوفه ايضا السنغاليين إبراهيما دجيت في خطة ظهير ايسر واماث نداو في خطة متوسط ميدان هجومي وذلك لمدة موسمين ونصف.

ويستعد الملعب التونسي لخوض مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي سيدخلها بنقطتي حوافز.



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وسيحل في الجولة الاولى من هذه المرحلة ضيفا على الترجي الرياضي التونسي الذي سيخوض مرحلة التتويج وفي رصيده ثلاث نقاط حوافز.

