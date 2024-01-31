الملعب التونسي - لاعبان سنيغاليان يعززان الصفوف





ويشغل دجيت (21 سنة) خطة ظهير ايسر في حين يشغل نداو (22 سنة) خطة متوسط ميدان هجومي.



اعلن الملعب التونسي اليوم الاربعاء تعاقده مع لاعبين سنيغاليين هما ابراهيما دجيت واماث نداو لمدة موسمين ونصف.ويشغل دجيت (21 سنة) خطة ظهير ايسر في حين يشغل نداو (22 سنة) خطة متوسط ميدان هجومي.

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ويستعد الملعب التونسي لخوض مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي سيدخلها بنقطتي حوافز.



وسيحل في الجولة الاولى من هذه المرحلة ضيفا على الترجي الرياضي التونسي الذي سيخوض مرحلة التتويج وفي رصيده ثلاث نقاط حوافز.