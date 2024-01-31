Babnet

الملعب التونسي - لاعبان سنيغاليان يعززان الصفوف

Publié le Mercredi 31 Janvier 2024 - 16:10 قراءة: 0 د, 22 ث
      
اعلن الملعب التونسي اليوم الاربعاء تعاقده مع لاعبين سنيغاليين هما ابراهيما دجيت واماث نداو لمدة موسمين ونصف.

ويشغل دجيت (21 سنة) خطة ظهير ايسر في حين يشغل نداو (22 سنة) خطة متوسط ميدان هجومي.

...

ويستعد الملعب التونسي لخوض مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي سيدخلها بنقطتي حوافز.

وسيحل في الجولة الاولى من هذه المرحلة ضيفا على الترجي الرياضي التونسي الذي سيخوض مرحلة التتويج وفي رصيده ثلاث نقاط حوافز.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281344


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match sat 2 feb

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 17:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 17:41 Tunis
All Radio in One    
*.*.*