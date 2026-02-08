الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026

أعلنت الإدارة الفنية لأيام قرطاج الموسيقية، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية أن الدورة الحادية للأيام التي يشرف على إدارتها الفنية منذر فلاح، ستلتئم من 3 إلى 10 أكتوبر 2026 بعد أن كانت الدورة العاشرة أقيمت من 18 إلى 24 جانفي 2025.وكانت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية أعلنت يوم 26 جانفي الماضي عن تعيين منذر فلاح مديرا فنيا للدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية، وأفادت بعودة التظاهرة إلى موعدها الأصلي خلال شهر أكتوبر.وفسرت المؤسسة هذه العودة بالحرص على "تثبيت مواعيد التظاهرات الثقافية الكبرى، بما يسهم في تعزيز إشعاعها وضمان انتظامها ضمن الخارطة الثقافية الوطنية والدولية"، بحسب ما جاء في نص البلاغ الصادر عنها.