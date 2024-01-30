المدرب السيد العياري: مهمة المنتخب التونسي لكرة اليد في الملحق المؤهل للأولمبياد صعبة لكنها ليست مستحيلة

وأوضح العياري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المنتخبات الأوروبية التي سيواجها المنتخب الوطني التونسي في الملحق المؤهل للألعاب الأولمبية وخاصة منها النرويج والمجر هي منتخبات صعبة المراس وتحمل وتجربة وثقافة عريقة في رياضة كرة اليد.واكد على ان مهمة المنتخب الوطني التونسي لئن تبدو صعبة فهي ليست بالمستحيلة، سيما وأنّه سبق للمنتخب الوطني تاريخيا أن كسب التحدي في مشاركاته بالملحق المؤهل للأولمبياد، وذلك في اشارة للتأهل لدورة سيدني 2000 و دورة ريو ديجانيرو 2016 حين عجز عن الفوز بكأس افريقيا للأمم 2000 بالجزائر و 2016 بمصر .ورجح العياري المدرب الوطني الاسبق والذي قاد المنتخب الوطني التونسي الى التتويج بكأس افريقيا للأمم في مناسبتين بنسخة تونس 1994 و نسخة جنوب افريقيا 1998،أن يكون الملحق المؤهل للأولمبياد فرصة لاكتشاف عدد من العناصر الشابة الذي قد يعوّل عليهم في الاستحقاقات القارية والدولية القادمة.ويخوض المنتخب التونسي لكرة اليد الدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية "باريس 2024" المقررة بين 14 و17 مارس القادم ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات النرويج والمجر والبرتغال.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل دورة ترشيحية الى الاولمبياد علما وانه سيتم اعلان مكان اقامة المنافسات لاحقا.ويذكر ان العياري من ابرز المدربين التونسيين في كرة اليد ومن "ايقونات" التدريب في تونس ورافق المنتخب الوطني في عدة مشاركات في كاس الامم الافريقية وكاس العالم والالعاب الاولمبية . ودرب منتخب المغرب وعدة اندية في تونس وفي الخليج .كما اشرف على تاطير عدة لاعبين اصبحوا الان مدربين في بطولات محلية وعربية .