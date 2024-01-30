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تصفيات اولمبياد باريس 2024 ( كرة اليد) - الملحق - منتخبات تونس والجزائر و البحرين تراهن على التاهل للاولمبياد الصيفي

Publié le Mardi 30 Janvier 2024 - 09:54 قراءة: 0 د, 37 ث
      
ستقام مقابلات ملحق تصفيات التأهل لدورة كرة اليد ضمن أولمبياد باريس 2024 في الفترة من 14 الي 17 مارس الجاري حسب ما افاد الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لأولمبياد باريس . وستشارك في ملحق التصفيات الاولمبية ثلاثة منتخبات عربية ( تونس والجزائر والبحرين).ولم يتم بعد الكشف عن البلدان التي ستستضيف الدورات الثلاث.
ورغم صعوبة المهمة نظرا لقوة المنتخبات المنافسة فان الامل يبقى قائما للمنتخبات الثلاثة
...


المجموعة الأولي ٠
إسبانيا / سلوفينيا / البرازيل / البحرين
المجموعة الثانية ٠
ألمانيا / كرواتيا / النمسا / الجزائر
المجموعة الثالثة ٠
النرويج / المجر / البرتغال / تونس

ومن جهة اخرى يذكر ان خمسة منتخبات افريقية تاهلت لبطولة العالم لكرة اليد 2025 وهي منتخبات تونس والجزائر ومصر والراس الاخضر وغينيا


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