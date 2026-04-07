رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من نادي العدالة التابع للجمعية التونسية للحقوقيين بالوسط

التقى ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء، بوفد من نادي العدالة التابع للجمعية التونسية للحقوقين بالوسط مرفوقا بالنائب عن دائرة العلا-حاجب العيون وليد حاجيجاء ذلك خلال زيارة يؤديها الوفد الذي يضم طلبة في اختصاص العلوم القانونية في مختلف مراحل الدراسة الجامعية للبرلمان، وفق بلاغ للمجلس.وأبرز بودربالة أهمية هذه الزيارة للتعرف عن قرب على خصوصيات المؤسسة البرلمانية وعملها في المجالات التشريعية والرقابية وفي مجال الديبلوماسية البرلمانيةوأكّد ضرورة تعميق الدراسة والبحث في القانون والتشبّع بمبادئ وآليات صياغة التشريعات وتعميق النظر في المبادرات التشريعية، سواء كانت مقدّمة من الوظيفة التنفيذية أو من قبل النواب في شكل مقترحات قوانينوأشار إلى أهمية العمل على أن تكون إرادة المشرّع واضحة بما يضمن صياغة تشريعات ناجعة وقابلة للتطبيق، معبّرا من جهة أخرى عن ارتياحه لروح المسؤولية التي تميّز الشباب التونسي، وقدرته على أن يكون في الصفوف الأولى لمواجهة التحديات الوطنية والرقي بالبلاد.وقام الوفد بالمناسبة بزيارة أروقة قصر باردو وقاعاته وتعرّف على خصوصيات هذا المعلم التاريخي ورمزيته كما واكب جانبا من أشغال الجلسة العامة.