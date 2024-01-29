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قيس سعيد "السلم لن يستتب في العالم إلا بتحرير كل فلسطين وإقامة الشعب الفلسطيني لدولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 18:18 قراءة: 0 د, 45 ث
      
(من مبعوثة "وات"نرجس بديرة )-أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين بالعاصمة الإيطالية روما أن السلم لن يستتب في العالم إلا بتحرير كل فلسطين وإقامة الشعب الفلسطيني لدولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وأدان سعيد في كلمة له في جلسة مغلقة تلت افتتاح أشغال قمة إيطاليا افريقيا تحت شعار ''خطة ماتي حول أفريقيا بروما ''حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من مائة يوم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني مضيفا قوله " أنه لا تمر دقائق معدودات حتى يرتقي شهيد أو يصاب جريح او يهدم بيت أو يقصف ملجأ او يدمر مستشفى."

...

يشار الى أن العاصمة الايطالية روما احتضنت اليوم أشغال القمة الايطالية الأفريقية بهدف إطلاق مرحلة جديدة من التعاون، لاسيما في قطاع الطاقة.

وتبحث القمة التي يشارك فيها حوالي 23 رئيس دولة وحكومة افريقية من بينها تونس القضايا التي تؤثر في القارة السمراء وأوروبا أيضاً في مجالات ''التغيرات المناخية، والأمن الغذائي، والهجرة، وتحول الطاقة


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