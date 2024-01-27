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فوز النادي الصفاقسي والملعب التونسي وديا على نجم المتلوي والنادي البنزرتي

Publié le Samedi 27 Janvier 2024 - 20:07 قراءة: 0 د, 37 ث
      
فاز النادي الصفاقسي على نجم المتلوي بنتيجة 3-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم السبت على ملعب الطيب المهيري بصفاقس.
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وفي مباراة ودية ثانية، تغلب الملعب التونسي على النادي البنزرتي بثنائية نظيفة بمركب الهادي النيفر.
وتستعد مختلف هذه الاندية لعودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى. وسيخوض الملعب التونسي والنادي الصفاقسي الى جانب الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الافريقي والاتحاد المنستيري مرحلة التتويج المقررة جولتها الافتتاحية يوم 17 فيفري القادم بينما سيلعب النادي البنزرتي ونجم المتلوي اضافة الى اتحاد بنقردان واتحاد تطاوين ومستقبل المرسى ومستقبل سليمان والاولمبي الباجي وقوافل قفصة ضمن مرحلة تفادي النزول التي ستنطلق يوم 6 فيفري.
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