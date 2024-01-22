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الملعب التونسي - اسكندر الشيحي يعزز الصفوف

Publié le Lundi 22 Janvier 2024 - 15:30 قراءة: 0 د, 22 ث
      

تونس 22 جانفي (وات)- اعلن الملعب التونسي، اليوم الاثنين، عن انتدابه للاعب اسكندر الشيحي لمدة موسم ونصف.
وكانت للاعب السابق للاولمبي الباجي، الذي يشغل خطة متوسط ميدان، تجربة خاطفة مع فريق الزوراء العراقي.
وكان فريق باردو عزز صفوفه في هذا الميركاتو الشتوي باللاعب السنيغالي محمود ديالو مقابل الاستغناء عن خدمات كل من وسام بوسنينة وستيف لاوسن وهيثم المحمدي.
...

ويستعد الملعب التونسي لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي سيدخلها بنقطتي حوافز.


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