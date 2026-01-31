أنيس بن ريانة: نسبة امتلاء السدود تجاوزت 42 بالمائة

أكد، اليوم، أنّتُعدّمقارنة بالفترة الحرجة التي عاشتها البلاد خلال، مشيرًا إلى أنّتجاوزت، وهو ما مثّلفي نسبة الامتلاء خلال فترة وجيزة.وأوضح بن ريانة أنّبلغت ما بين، أي ما يقارب، معفي حال تواصل نزول الأمطار خلال، وهما الفترتان الأهم من حيث، خاصة بالنسبة إلىالذي يُعدّوأشار بن ريانة، لدى تدخله في برنامج، إلى أنّ عددًا من، خاصة في، سجّلوصلت في بعض الحالات إلى، على غراروبعض، في حين تجاوزت سدود أخرى نسبة، من بينهاوأضاف الخبير في القطاع الفلاحي أنّ هذاينعكسعلىوعلى، لكنه شدّد في المقابل على ضرورة، باعتبار أنّما تزال ضمن