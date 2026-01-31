فيتش تثبت تصنيف تونس عند "ب" سلبي وتسحبها من قائمة البلدان الخاضعة للمراقبة

خلفية التصنيف



مؤشرات الحوكمة والحوكمة البيئية والاجتماعية



شروط تحسّن أو تراجع التصنيف



تحديث منهجية التصنيف



أكّدتتثبيتعند مستوى، مع إسناد، إلى جانبوأوضحت الوكالة، في، أنّتتطابق مع، وهو المؤشر الذي يقيس احتمال تخلّف الدولة عن السداد.وكانت فيتش قدتصنيفاتلتونس إلى مستوىوأفادت الوكالة بأنهافي حال حصول تخلّف عن السداد، في ظل، وهو ما يبرّر تصنيف الاسترداد عندوبيّنت فيتش أن تونس تحصّلت على، وذلك في ما يتعلّق بـويعكس هذا التصنيف، وفق الوكالة،ضمن نموذجها للتصنيف السيادي.وتُصنّف تونس، حسب، عند، وهو ما يشير إلى، مقابلوأشارت فيتش إلى أنيظلّ رهين:والالتزام الأقوى بتنفيذ الإصلاحات،* و/أو، خاصة عبر تقليص عجز الحساب الجاري وتحسّن النفاذ إلىفي المقابل، قد يتعرّض التصنيف إلىفي حال:* أوبما يؤدي إلى تراجع أكبر من المتوقع في مخزون العملة الأجنبية أو إلىوختمت فيتش بالتأكيد على أنتعكس، والتي تُدرجضمن منهجية تصنيف الديون السيادية