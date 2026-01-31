أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 24 إلى 31 جانفي 2026)
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء وات بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 24 إلى 31 جانفي 2026):
// 24 جانفي //* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يعقد جلسة عمل مع المنسقة المقيمة وممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدة بتونس، في إطار تعزيز برامج التعاون والشراكة بين تونس ومنظومة الأمم المتحدة.
// 25 جانفي //* مجلس نواب الشعب يشارك يومي 3 و4 فيفري في الدورة 55 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنواكشوط.
* النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تؤبن الصحفي الراحل كمال العبيدي بحضور عائلته وعدد من الصحفيين والنشطاء.
// 26 جانفي //* وفد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يشارك في ندوة دولية بالهند حول الديمقراطية وإدارة الانتخابات ويبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.
* وزيرة العدل ليلى جفال تؤكد أن تكريس الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول من أولويات الوزارة.
* لجان العلاقات الخارجية والحقوق والحريات والتشريع العام تعقد اجتماعاتها لانتخاب مكاتبها بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة.
* انتخاب أيمن نقرة رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي.
* النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنعى الصحفي عزالدين الزبيدي.
* لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح تعقد اجتماعها الأول لانتخاب مكتبها.
* وزير الخارجية محمد علي النفطي يبحث مع مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي سبل تعزيز التعاون الثنائي.
* لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية تنتخب مكتبها.
* لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد تنتخب مكتبها.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يستقبل وزيري خارجية الجزائر أحمد عطاف ومصر بدر عبد العاطي.
* تونس تستضيف اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا (تونس – الجزائر – مصر).
// 27 جانفي //* مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق على غلق ميزانية 2025.
* وزير الداخلية خالد النوري يبحث مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية مشاريع التعاون في الأمن والهجرة ومكافحة الإرهاب.
// 28 جانفي //* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يؤكد أهمية الصيانة الدورية لدور العبادة استعدادًا لشهر رمضان.
* جلسة عمل بمؤسسة فداء بخصوص قائمة ضحايا الاعتداءات الإرهابية.
* النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن تسجيل 17 اعتداءً على الصحفيين خلال ديسمبر 2025.
* كاتب الدولة محمد بن عياد يلتقي المدير الإقليمي لليونيسيف.
* وزارة الدفاع الوطني تحذّر من الدخول غير المرخّص للمنطقة الحدودية العازلة.
* وزير الخارجية يتلقى نسخ أوراق اعتماد سفيري تايلندا وكازاخستان.
* رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى منطقة البحر الأزرق بالمرسى لمعاينة أضرار الفيضانات.
// 29 جانفي //* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يؤكد ضرورة دعم الحماية المدنية ومعالجة أسباب الفيضانات.
* لقاء رئاسي مع وزير الفلاحة حول توزيع مادة الأمونيتر وصيانة السدود.
* لقاء مع وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي للتأكيد على حماية التراث.
* ندوة حول حرية الصحافة والمرسوم 54 تحذّر من تداعياته على الحق في المعلومة.
* وزير الدفاع خالد السهيلي يلتقي سفير بوركينا فاسو.
* تأجيل قضية “التسفير” إلى 26 فيفري.
* مكتب البرلمان يحيل مشاريع قوانين و371 سؤالًا كتابيًا للحكومة.
* لجنة التشريع العام تعقد أولى جلساتها للدورة التشريعية الرابعة.
* وزير الخارجية يلتقي وزيرة فرنسية مكلفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية.
* مشاركة تونس في اجتماع لجنة متابعة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي.
// 30 جانفي //* تعزيز التعاون البرلماني بين تونس وكوت ديفوار خلال لقاء بين عماد الدربالي وكانديا كامارا.
* الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف تؤخر قضية سنية الدهماني إلى 3 أفريل.
* وزيرة العدل ليلى جفال تعاين مشاريع قضائية بولاية باجة.
* التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية إلى 31 ديسمبر 2026 وفق الرائد الرسمي.
