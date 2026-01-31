Babnet   Latest update 15:43 Tunis

اضطراب وقتي منتظر في برمجة سفرات شركة النقل بتونس بسبب التقلبات المناخية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6812797cab52d4.50444473_kflnihpqgmeoj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 31 Janvier 2026 - 15:43 قراءة: 0 د, 19 ث
      
من المنتظر تسجيل اضطرابات وقتية على مستوى السفرات بالنسبة لخطوط شبكة الحافلات والشبكة الحديدية التابعة لشركة نقل تونس، وفقا لظروف الجولان المرتبطة بالتقلّبات الجوّية المنتظرة بداية من ظهر اليوم السبت إلى غاية صبيحة يوم غد الأحد 1 فيفري 2026.

ودعت الشركة، في بلاغ، أعوانها إلى ضرورة التحلّي بالحذر واليقظة تحسّبا لهذه التغيرات مع متابعة النشرات التحذيرية عبر القنوات الاتصالية الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322928

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 31 جانفي 2026 | 12 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:14
17:46
15:21
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet13°
12° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-11
15°-10
18°-8
17°-11
15°-10
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>