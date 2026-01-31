اضطراب وقتي منتظر في برمجة سفرات شركة النقل بتونس بسبب التقلبات المناخية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6812797cab52d4.50444473_kflnihpqgmeoj.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر تسجيل اضطرابات وقتية على مستوى السفرات بالنسبة لخطوط شبكة الحافلات والشبكة الحديدية التابعة لشركة نقل تونس، وفقا لظروف الجولان المرتبطة بالتقلّبات الجوّية المنتظرة بداية من ظهر اليوم السبت إلى غاية صبيحة يوم غد الأحد 1 فيفري 2026.



ودعت الشركة، في بلاغ، أعوانها إلى ضرورة التحلّي بالحذر واليقظة تحسّبا لهذه التغيرات مع متابعة النشرات التحذيرية عبر القنوات الاتصالية الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي.