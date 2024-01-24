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بطولة دبي الدولية لكرة السلة: المنتخب التونسي يفوز على جمعية سلا المغربية 77-73

Publié le Mercredi 24 Janvier 2024 - 17:09 قراءة: 0 د, 19 ث
      
فاز المنتخب الوطني التونسي على جمعية سلا المغربية بنتيجة 77 مقابل 73 بعد اللجوء لوقت إضافي في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الأربعاء بدبي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، في بطولة دبي الدولية لكرة السلة المتواصلة حتى 28 جانفي الجاري.
وكان المنتخب التونسي انهزم امام الرياضي اللبناني 70-86 والنصر الاماراتي 74-80 مقابل الفوز على كل من الحكمة اللبناني 73-61 واهلي بنغازي الليبي 89-85.


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