الارتقاء بالتعاون التونسي الجزائري في مجال الحماية المدنية ، محور لقاء وزير الداخلية بمدير عام الحماية المدنية الجزائري

التقى وزير الداخلية كمال الفقي اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، المدير العام للحماية المدنية الجزائري العقيد "بوغلاف بوعلام"، حيث تمّ التطرّق إلى واقع التعاون القائم بين البلدين في المجال المذكور والسبل الكفيلة بالإرتقاء به،

كما نظر الطرفان ، وفق بلاغ للداخلية، في إمكانية تحيين اتفاق التعاون المبرم بين الجانبين منذ 1985 بما يجعله مواكبا للتغييرات التي طرأت سواء في مستوى التشريع بالبلدين أو طرق العمل ومناهجه الحديثة.

وتنص اتفاقية 1985 على التعاون والمساعدة المتبادلة في ميدان الحماية المدنية بين البلدين

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مشاركة الضيف ضمن فعاليات أشغال اللجنة المشتركة للتعاون في مجال الحماية المدنية المزمع عقدها يومي 23 و24 جانفي الجاري بمدينة طبرقة.



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