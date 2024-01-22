الإذن بإيقاف راكبي سيارة صدمت عون أمن على مستوى محول الطريق السيارة بنزرت-تونس

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الأول لوكيل الجمهورية، سيف الدين العبيدي، اليوم الاثنين، بأنّ النيابة العمومية أذنت بإيقاف راكبي سيارة صدمت عون أمن على مستوى محول الطريق السيارة بنزرت تونس وتسبّبت له في إصابات بليغة.



وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم إيقاف المشتبه بهما من أجل محاولة القتل العمد، والسياقة تحت تاثير حالة كحولية، وعدم الامتثال لاشارة الاعوان المكلفين بذلك.





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وتفيد وقائع الحادثة، وفق مصادر أمنية متطابقة، بأن شخصين كانا على متن سيارة مدنية في حالة سكر واضح رفضا الامتثال لإشارات دورية أمنية روتينية على مستوى محول الطريق السيارة بنزرت-تونس، لتصطدم سيرتهما بأحد الاعوان الذي ترجل من السيارة الأمنية من أجل تقديم المساعدة لمواطنة تعطلت سيارتها بالمكان.



وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه بهما لاذا بالفرار، قبل أن تتمكن مصالح حرس المرور من اللحاق بهما والقاء القبض عليهما على مستوى منطقة العالية ببنزرت.

من جهة أخرى، أفاد مصدر طبي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، أن عون الامن المصاب يعاني من كسور متفاوتة وإصابة بليغة في الرأس، وقد خضع للفحوصات اللازمة وتلقى العلاج المستوجب، ومازال قيد المراقبة بالمستشفى.

وكان رئيس المجلس الجهوي للأمن والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، قد عاد عون الامن المصاب بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة مشدّدا على توفير مختلف آليات الرعاية لفائدته ولبقية افراد عائلته الوافدين لزيارته من مدينة عمدون بولاية باجة.