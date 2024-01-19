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المجمع التونسي "بيت الحكمة" يعلن عن فتح باب الترشّح لجائزة الباحث الشاب (دورة 2024)

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 22:11 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" فتح باب الترشح لنيل جائزة "الباحث الشاب" لسنة 2024 . وحدّد يوم 31 مارس المقبل القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات.

وتشمل جائزة "الباحث الشاب" ميادين العلوم الرياضية والفيزيائية والطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب والفنون والدراسات الإسلامية. وتهدف هذه الجائزة الى تشجيع الباحث الشاب وتحفيزه وتيسير البحث وتثمينه.
 
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وتبلغ قيمة جائزة الباحث الشاب ثلاثة آ لاف دينار. وتعتبر من أبرز الأنشطة العلميّة التي ينتظرها الكثير من المهتمين بالبحث، لما تضطلع به الجائزة من تحفيز وتشجيع للكفاءات العلميّة والإبداعيّة الشبابيّة. ويمكن الاطلاع على شروط الجائزة عبر موقع "بيت الحكمة" www.beitalhikma.tn


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