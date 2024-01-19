الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الستة عشر في كأس أمم أفريقيا

فاز منتخب الرأس الأخضر 3-صفر على موزامبيق ليحقق انتصاره الثاني على التوالي في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الجمعة ويصبح أول المتأهلين إلى دور الستة عشر.



وضمنت الرأس الأخضر صدارة المجموعة الثانية قبل الجولة الثالثة بالوصول إلى ست نقاط من انتصارين على غانا صاحبة المركز الثالث وموزامبيق متذيلة الترتيب، وبفارق أربع نقاط عن مصر صاحبة المركز الثاني.





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وافتتح بيبي التسجيل للرأس الأخضر في الدقيقة 32 بتسديدة من مسافة بعيدة من ركلة حرة أخطأ إرنان حارس موزامبيق في إبعادها لترتطم بيده وتسكن الشباك.



وضاعف رايان منديس النتيجة بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني مستغلا خطأ المدافع إدميلسون في استلام الكرة لينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك.



واختتم كيفن بينا أهداف الرأس الأخضر في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت أقصى الزاوية اليمنى لحارس موزامبيق.



ويختتم منتخب الرأس الأخضر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة مصر يوم الاثنين.