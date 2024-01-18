"الشجرة والطوفان" معرض فنّي جماعي المركز الفنّي B7L9 بمنطقة البحر الأزرق

يستهلّ المركز الفني المستقل B7L9 بمنطق البحر الأزرق في الضاحية الشمالية للعاصمة نشاطه الثقافي لهذه السنة بتنظيم معرض فني جماعي يحمل عنوان "الشجرة والطوفان" وذلك من 24 جانفي الحالي إلى غاية 24 مارس المقبل.



وتعكس الأعمال المزمع عرضها إرثاً غنياً ومركّبا، وتُترجم التجاربَ المتعدّدةَ لسبع فنانين فلسطينيين متميّزين، سواءً من فلسطينيّي الشّتات حول العالم أو المقيمين في الأراضي المحتلة. ويقدم كلّ منهم رؤية متفرّدة، ويخوض في مواضيع أساسية مثل "الذاكرة" و"المكان" و"الخيال" و"الإدراك" للحياة اليومية.





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وتتنوّع الأعمال المقترحة على جمهور المركز الفنّي B7L9 بين التنصيبة الفنية والفيديو والموسيقى والتصوير الفوتوغرافي والرسم.



واستمدّ عنوان المعرض "الشجرة والطوفان" من القصيدة المؤثرة للشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان، وهو يجسّد استعارة قوية للصمود في مواجهة الشدائد. كما يطرح المعرض أسئلة جوهرية حول ما يحدث بعد العاصفة، كيف نتذكر، ونحزن، ونصمُد لتستمرّ الحياة.



ويجد نضال الشعب الفلسطيني تعبيرًا فريدًا وسط هذا الحدث الفني، لأنّ الفنانين يعبّرون، من خلال إبداعاتهم المختلفة، عن صمودهم في مواجهة الصّعاب ويتطلّعون، رغم كلّ شيء، إلى مستقبل مليء بالأمل.



ولا يهدف معرض "الشجرة والطوفان"، وفق المنظمين، إلى تبسيط الصورة المعقدّة لفلسطين. بل على العكس، فهو ملتزم بالتأسيس لاستكشاف معمّق لمختلف درجات وتفرّعات التجارب الفلسطينية. كما يطمح إلى أن يكون حيّزا ملائمًا لظهور نقاشات ونقاط اتصال جديدة، حيث يتمثّل الإنتاج المشترك للذاكرة والأماكن من خلال وسائط وأساليب فنية متعدّدة.



وعبر إبراز قصص شخصية وعروض تفاعلية وومضات من الذكريات، ينسج معرض "الشجرة والطوفان" حبكة معقدة تتشابك فيها الحياة اليومية مع الجماعة. تتجاوز هذه المقاربة الفنيّة الحدودَ المعتادةَ للعروضِ لتقدّم مساحة للتعبير تختلط فيها الأصوات الفردية فتُشكِّل نسيجًا سرديًا حيًا وغنيًا.



والمركز الفنّي 9B7L هو فضاء فني خاص مستقل من إنشاء مؤسسة كمال الأزعر للثقافة والفنون في تونس في سنة 2019.

