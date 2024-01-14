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وزير الداخلية يطّلع على مدى تقدم أشغال كلية الشرطة بالنفيضة

Publié le Dimanche 14 Janvier 2024 - 15:10 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أدى وزير الداخلية كمال الفقي، أمس السبت، زيارة ميدانية الى مقر كلية الشرطة بالنفيضة من ولاية سوسة، للاطلاع على مدى تقدم أشغال انجاز هذا المشروع الجديد.

وأكد الوزير بالمناسبة، ضرورة التسريع في نسق الاشغال، مع الحرص على الجودة، حتى تساهم هذه المؤسسة في التكوين العالي والعلمي والتقني للإطارات الأمنية، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الداخلية.

...

كما عاين الفقي، الذي كان مرفوقا بعدد من الاطارات العليا من الوزارة، جاهزية عدد من الفضاءات البيداغوجية والتكتيكية والفنية والمبيت والمطعم.


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