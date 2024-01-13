بطولة دبي الدولية لكرة السلة - المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى

وضعت عملية القرعة الخاصة ببطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الثالثة والثلاثين المقررة من 19 الى 28 جانفي الجاري المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى الى جانب اندية الرياضي والحكمة اللبنانيين واهلي بنغازي الليبي وسلا المغربي والنصر الاماراتي.



اما المجموعة الثانية فقد ضمت منتخب الامارات واندية بيروت وهومنتمن اللبنانيين وسترونغ غروب الفليبيني واهلي طرابلس الليبي والوحدة السوري.

ويتاهل اصحاب المراكز الاربعة الاولى من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.

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