تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بمعتمدتي منزل شاكر والصخيرة ابتداء من صباح غد الإربعاء

تشهد معتمديتي منزل شاكر والصخيرة، من ولاية صفاقس، انقطاعا واضطرابا في توزيع مياه الشرب ابتداء من الساعة الثامنة من صباح غد، الإربعاء.



ومن المنتظر، بحسب بلاغ أصدرته، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، استئناف التزويد، تدريجيا، ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم، الخميس 11 جانفي 2024.





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ويأتي هذا الإنقطاع والإضطراب في توزيع مياه الشرب تبعا لبرمجة شركة المياه أشغال إصلاح عطب طرأ على قناة جلب المياه قطر 800 مليمتر باتجاه صفاقس على مستوى منطقة الحاج قاسم.