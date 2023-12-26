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بنزرت: حملات رقابية مشددة ومشتركة بجميع مناطق الولاية

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 12:22 قراءة: 0 د, 51 ث
      
دعا رئيس اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية والي بنزرت سمير عبد اللاوي جميع المصالح والهياكل الرقابية الجهوية والمحلية الى مواصلة رفع نسق الحملات الميدانية الرقابية والمشددة للتصدي لما وصفهم بتجار الربح السريع وغير القانوني.


وأضاف خلال إعطائه اليوم إشارة انطلاق قافلة رقابية مشتركة ضمت اكثر من 6 فرق مراقبة تابعة للإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت والفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت و فرقها المحلية والهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمعية المصالح الأمنية انه تم ضبط استراتيجية محكمة للحد من تلك الظواهر وانفاذ القانون على الجميع دون استثناء .
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كما شدد على أهمية التوعية والتحسيس للتجار والمستهلكين ودور النسيج المنظماتي والجمعياتي والإعلامي الشريك في ذلك .

ومن جانبهما اشار كل من المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي والمنسق الجهوي للهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الدكتور احمد رياض كمون ان هذه الحملة المشتركة ستشمل جميع المناطق بالولاية وجميع القطاعات والفضاءات من محلات وأسواق عمومية وستركز على مراقبة المواد المدعمة والتي تعرف اقبالا كبير خلال هذه الأيام بمناسبة عطلة السنة الإدارية وأيضا المواد والبضائع التي تشهد بعض النقص .


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