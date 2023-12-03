المشاركات في وقفة تضامنية مع عبير موسي يطلقن صيحة فزع بخصوص تراجع حقوق النساء في تونس

وجهت المشاركات في وقفة احجاجية نظمها الحزب الدستوري الحر تضامنا مع رئيسة الحزب عبير موسي امام المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس، اليوم الاحد، "صرخة فزع الى كل نساء العالم بمناسبة الحملة السنوية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، بخصوص تدهور حقوق النساء في تونس"



ونددن في بيان اصدره الحزب اليوم "بالتراجع الملحوظ عن الحقوق المكتسبة للمرأة في تونس من خلال المراسيم الانتخابية، التي الغت مبدا التناصف في الترشحات للمجالس الدستورية المنتخبة وتقزيم دور المرأة في العملية الانتخابية مما ادى الى انحدار نسبة تواجد المراة بالبرلمان"





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وادانت المشاركات في الوقفة ما تتعرض اليه رئيس الحزب "من عنف سياسي ومعنوي ومادي من قبل السلطة السياسية الحاكمة"، واعتبرن "ان الاعتداء علي رئيسة الحزب يمثل اعتداء على كل مراة تونسية حرة مؤمنة بحقها في المساواة والمشاركة في الحياة السياسية"



وطالبن السلطة الحاكمة "بالكف عن التنكيل برئيسة الحزب واخلاء سبيلها بصفة عاجلة"





